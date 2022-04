Formule 1

Formule 1 : Mercedes justifie l'énorme échec de Lewis Hamilton !

Publié le 5 avril 2022 à 11h35 par A.M.

Eliminé dès la Q1 lors des qualifications en Arabie Saoudite, Lewis Hamilton a connu une grosse désillusion, et Mercedes ne parvient pas à l'expliquer.

Depuis le début de saison, Mercedes semble en grande difficulté et se retrouve incapable de tenir le rythme des Ferrari et des Red Bull. Malgré un podium inespéré à Bahreïn, Lewis Hamilton a rapidement déchanté en Arabie Saoudite en obtenant simplement le point de la 10e place. Il faut dire que le septuple Champion du monde avait hypothéqué ses chances dès les qualifications en étant éliminé en Q1, une première depuis 2017. Directeur de l’ingénierie chez Mercedes, Andrew Shovlin tente d'expliquer ce gros échec.

«Nous ne comprenons pas encore assez bien la voiture»