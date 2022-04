Formule 1

Formule 1 : Le clan Wolff encense Lewis Hamilton !

Publié le 3 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Susie Wolff, la femme de Toto, connaît depuis Lewis Hamilton depuis vingt ans. Et pour elle, le septuple champion du monde de Formule 1 n’a absolument pas changé.

Depuis son arrivée chez Mercedes, Lewis Hamilton travaille au quotidien avec Toto Wolff, le directeur de l’écurie allemande. Mais avant de le rencontrer, le pilote anglais avait déjà travaillé avec Susie Wolff, la femme de Toto. Il y a une vingtaine d’années, ils ont couru ensemble en karting. Une lointaine époque qui est restée dans la tête de Lewis Hamilton comme l’explique Susie Wolff.

«J’ai tellement d’admiration et de respect pour Lewis»