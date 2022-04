Formule 1

Formule 1 : La sortie lourde de sens de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 2 avril 2022 à 13h35 par A.M.

Malgré les différentes rumeurs qui ont circulé concernant son avenir, Lewis Hamilton assure qu'il n'est pas lassé et compte bien poursuivre en F1.

A l'issue de la saison dernière, Lewis Hamilton a laissé planer le doute concernant son avenir en Formule 1. Et pour cause, le Britannique a laissé échappé son huitième titre mondial dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi à la suite de décisions qui ont fait polémiques. Malgré tout, Lewis Hamilton a bien fait son retour cette saison en F1 où il connaît d'ailleurs des débuts très compliqués puisque sa Mercedes ne semble pas très bien née contrairement aux Ferrari et aux Red Bull. Mais le septuple Champion du monde ne compte pas renoncé.

«Je ne me lasse pas de la course»