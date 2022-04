Formule 1

Formule 1 : Le message inquiétant de Lewis Hamilton !

Publié le 1 avril 2022 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2022 à 9h40

Alors qu'il traverse un début de saison très compliqué, Lewis Hamilton a publié un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il avoue ses difficultés.

Les derniers mois n'ont pas été de tout repos pour Lewis Hamilton. En effet, en fin d'année dernière, il a vu le titre de champion du monde lui échapper dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, ultime manche de la saison, dans des conditions rocambolesques qui n'ont pas été faciles à digérer. Et le retour à la réalité n'est pas non plus évident. Et pour cause, Mercedes semble avoir du mal à encaisser le nouveau règlement comme en témoignent les performances en ce début de saison avec une monoplace très loin du rythme de Ferrari et Red Bull. Par conséquent, Lewis Hamilton est déçu, mais il tente de relativiser.

«Il est difficile certains jours de rester positif»