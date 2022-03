Formule 1

Formule 1 : Bottas sort du silence sur les difficultés de Hamilton et Mercedes !

Publié le 29 mars 2022 à 10h35 par P.L.

Cette saison, Lewis Hamilton a quelques difficultés à s'habituer à sa nouvelle voiture. Et Valtteri Bottas semble assez surpris de voir son ancien coéquipier avoir autant de problèmes depuis le début de l'année 2022.

Depuis le début de la saison 2022, Lewis Hamilton peine à s’adapter à sa nouvelle monoplace. Avec la nouvelle réglementation qui est entré en vigueur, Mercedes a dû totalement repenser sa voiture. De ce fait, le Britannique a quelques difficultés à trouver le bon équilibre dans ses réglages et cela se ressent dans ses résultats. Ce dimanche lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, le septuple champion du monde a terminé à la dixième place, bien loin derrière George Russell, cinquième. D’ailleurs, Valtteri Bottas, ancien coéquipier de Lewis Hamilton, est assez surpris de voir le pilote de 37 ans autant en difficulté.

« C’est surprenant de les voir en difficulté, mais c’est aussi agréable de pouvoir se battre avec eux »