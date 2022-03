Formule 1

Formule 1 : Le constat amer de Toto Wolff après Djeddah…

Publié le 28 mars 2022 à 11h35 par La rédaction

Trop loin du podium à Djeddah lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Mercedes est encore timide cette saison. Après la course, Toto Wolff a dressé un constat lucide sur la situation de l’écurie allemande.

L’écurie Mercedes savait pertinemment que le Grand Prix d’Arabie Saoudite s’annonçait difficile, elle ne s’est pas trompée. Avec Lewis Hamilton placé en 15ème position au départ, le défi était grand. Au final, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a pu se consoler un peu grâce à la 5ème place de George Russell. Cependant, les performances du septuple champion du monde constructeur sont toujours plus que moyennes et Toto Wolff le sait.

«Le résultat reflète bien le niveau actuel de l’équipe»