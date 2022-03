Formule 1 : Après son accident, Mick Schumacher sort du silence !

Formule 1

Victime d’un accident spectaculaire lors des séances de qualification du Grand Prix d’Arabie saoudite samedi, Mick Schumacher a donné de ses nouvelles.

Coup de tonnerre sur le circuit de Djeddah. Pour la première fois depuis 2017, Lewis Hamilton a été disqualifié d’une séance de qualifications et partira donc 16ème sur la grille de départ ce dimanche à 19h dans le cadre du Grand Prix d’Arabie saoudite. Cependant, l’essentiel était ailleurs. En raison d’un gros accident survenu lors de la séance en question, Mick Schumacher a été transporté d’urgence à l’hôpital après que sa monoplace ait violemment percutée la barrière de sécurité, ce qui a totalement endommagé le côté droit de la Haas qu’il conduisait. Le Team Principal de l’écurie, à savoir Günther Steiner révélait samedi n’avoir eu que la mère de Schumacher en affirmant que des scans allait être effectués et que sa participation au Grand Prix était menacée.

Entre temps, le forfait de Mick Schumacher a été officialisé et la victime de l’accident en question s’est exprimé sur les réseaux sociaux par le biais de son compte Twitter en publiant le message suivant. « Bonjour à tous, je voulais juste vous dire que je vais bien. Merci pour les gentils messages. J’avais de bonnes sensations avec la voiture. Haas F1 Team, nous reviendrons plus forts » .

Hi everyone, I just wanted to say that I’m okThank you for the kind messages.The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger pic.twitter.com/Mwpy0767kN