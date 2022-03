Formule 1

Formule 1 : Après sa victoire Bahreïn, Leclerc annonce la couleur en Arabie saoudite !

Publié le 25 mars 2022 à 12h35 par Th.B.

Sorti victorieux d’un duel sans merci avec Max Verstappen pour l’ouverture de la saison de Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn, Charles Leclerc s’attend à un nouveau combat en Arabie saoudite ce week-end.

Au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc avait impressionné lors des essais et des qualifications dans le cadre du Grand Prix de Bahreïn, le premier rendez-vous de la nouvelle saison de Formule 1 dimanche dernier. Et alors que les essais libres sur le circuit de Djeddah vont avoir lieu dans les prochaines heures, le pilote monégasque, qui a été sacré à Bahreïn la semaine dernière, garde la tête froide en affirmant être prêt à livrer un nouveau combat à Max Verstappen et à l’écurie Red Bull à l’occasion du Grand Prix d’Arabie saoudite ce week-end.

« C’est la même approche que je veux adopter ici »