Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz prévient clairement Charles Leclerc !

Publié le 24 mars 2022 à 10h35 par A.M. mis à jour le 24 mars 2022 à 10h37

Dominé par Charles Leclerc à Bahreïn, Carlos Sainz ne compte toutefois pas abdiquer en ne compte pas se contenter d'un rôle de numéro 2 chez Ferrari.

Carlos Sainz va encore devoir patienter avant de remporter son premier Grand Prix. En effet, bien que la Ferrari semble intouchable en ce début de saison, le pilote espagnol a été dominé par son coéquipier à Bahreïn. Charles Leclerc s'est effectivement imposé après avoir signé la pole position et obtenu le meilleur tour en course. Une domination totale du Monégasque qui a donc pris le dessus sur Carlos Sainz, qui a terminé deuxième, mais qui n'aurait pu faire mieux que troisième sans l'abandon de Max Verstappen. Par conséquent, la hiérarchie au sein de la Scuderia a rapidement été discutée et de nombreux observateurs semblaient s'accorder sur le fait que Charles Leclerc serait le pilote numéro 1. Mais Carlos Sainz ne compte pas abdiquer.

«Je veux vraiment en profiter»