Formule 1

Formule 1 : Alonso, Alpine… Ocon affiche sa satisfaction après le GP de Bahreïn !

Publié le 21 mars 2022 à 20h35 par B.C.

7e du Grand Prix de Bahreïn, Esteban Ocon est satisfait de la prestation globale d’Alpine durant le week-end.

Ferrari a marqué les esprits lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn en décrochant les deux premières places du podium grâce au vainqueur du jour Charles Leclerc et à son dauphin Carlos Sainz. Grâce à cette prestation, la Scuderia s’empare de la première place au classement des constructeurs avec 44 points. De son côté, Esteban Ocon a fini à la 7e position, lui permettant d’empocher 4 points, tandis que Fernando Alonso s’est emparé de la 9e place. Les Alpine sont donc dans les points, et cela satisfait le pilote français.

« C'est une course solide avec les deux voitures dans les points »