Formule 1

Formule 1 : La joie de Charles Leclerc après la victoire au GP de Bahreïn !

Publié le 20 mars 2022 à 18h35 par B.C.

Premier vainqueur de la saison du côté de Bahreïn, Charles Leclerc n’a pas caché sa joie après sa victoire ce dimanche.

Parti en pole ce dimanche, Charles Leclerc s’est imposé lors du Grand Prix de Bahreïn, première course de cette saison 2022. Ferrari a marqué les esprits à cette occasion en réalisant un doublé, avec la deuxième place de Carlos Sainz qui devance Lewis Hamilton et George Russell (Mercedes), tandis que Max Verstappen (Red Bull) a de son côté été contraint à l’abandon. Grâce à ce succès, Charles Leclerc décroche la 3e victoire de sa carrière, et le Monégasque n’a pas caché sa joie au moment d’être interrogé sur sa prestation du jour.

« On ne pouvait pas rêver mieux »