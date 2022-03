Formule 1

Formule 1 : Hamilton affiche sa satisfaction après les qualifications du GP de Bahreïn !

Publié le 19 mars 2022 à 20h35 par P.L.

Pour le premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, Lewis Hamilton partira en cinquième place. Et le Britannique semble plutôt satisfait de son résultat, même s'il est bien loin derrière Max Verstappen.

Ce samedi, les pilotes ont participé aux qualifications pour le Grand Prix de Bahreïn. Et c’est Charles Leclerc qui s’en est le mieux sorti puisqu’il démarrera la première course de la saison en tête, devant Max Verstappen et Carlos Sainz Jr. Lewis Hamilton, lui, partira en cinquième position. Le Britannique semble connaître quelques difficultés avec sa Mercedes cette saison. Toutefois, le septuple champion du monde s’est montré plutôt satisfait de ses résultats aux qualifications.

« Je suis heureux de manière générale comparé à là où nous étions il y a deux semaines »