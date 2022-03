Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Ocon donne son favori pour la saison !

Publié le 17 mars 2022 à 19h35 par A.C.

Esteban Ocon, pilote français de Alpine, s’est exprimé au sujet du nouveau duel que se livreront Max Verstappen et Lewis Hamilton cette saison.

On prend les mêmes et en recommence. Après une saison explosive, qui s’est terminée en feu d’artifice, la Formule 1 va une nouvelle fois ouvrir ses portes avec le Grand Prix de Bahreïn. Une occasion pour voir la grande première entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, avec le Néerlandais qui compte bien défendre son titre de Champion du monde. « Nous avons beaucoup appris lors des essais à Barcelone et à Bahreïn, je suis très heureux de tourner mon attention vers la course maintenant, c’est une toute nouvelle ère pour le sport et tout peut arriver » a expliqué Verstappen. « Notre monoplace a l’air bien et du point de vue de l’équipe, nous sommes bien placés. La chose la plus importante pour nous à Bahreïn est d’avoir un week-end fluide sans trop de problèmes et nous espérons marquer un bon nombre de points ».

« Ça va être encore chaud »