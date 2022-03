Formule 1

Formule 1 : Verstappen prévient Hamilton avant le GP de Bahreïn !

Publié le 16 mars 2022 à 9h35 par B.C.

Champion du monde en titre, Max Verstappen se montre ambitieux pour la nouvelle saison à venir, qui débutera par le Grand Prix de Bahreïn.

Au terme d’une rivalité intense, c’est Max Verstappen qui est sorti vainqueur de son duel avec Lewis Hamilton la saison dernière, mais les compteurs sont désormais remis à zéro entre les deux pilotes. Ce week-end, la Formule 1 reprend avec le Grand Prix de Bahreïn, pour le plus grand plaisir de Max Verstappen. Après les différents essais réalisés ces dernières semaines, le pilote néerlandais se montre impatient de reprendre la compétition, tout en espérant se montrer performant.

« C’est une toute nouvelle ère pour le sport et tout peut arriver »