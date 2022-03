Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton lance un énorme avertissement à Max Verstappen !

Publié le 14 mars 2022 à 22h35 par B.C.

Alors que la saison 2022 de Formule 1 débute ce week-end, Lewis Hamilton ne cache pas son ambition d'aller chercher le titre, après avoir assisté au sacre de Max Verstappen l’année dernière.

La saison dernière, Lewis Hamilton rêvait d’entrer un peu plus dans l’histoire de la Formule 1 en remportant le 8e titre de sa carrière. Cependant, c’est Max Verstappen qui est sorti vainqueur de cette longue bataille après une dernière course qui n’a pas manqué de faire polémique à Abu Dhabi. Après avoir laissé planer le doute sur son avenir avec son silence, Lewis Hamilton tentera bel et bien de reprendre le titre à son rival de chez Red Bull, et le pilote Mercedes se montre déterminé.

« Je suis maintenant revenu pour obtenir ce huitième titre, c’est pour ça que je suis là »