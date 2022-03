Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso envoie un message à Max Verstappen !

Publié le 12 mars 2022 à 17h35 par La rédaction

Champion du monde de Formule 1 pour la première fois en décembre dernier, Max Verstappen sait qu’il roulera désormais avec moins de pression. Ce que partage Fernando Alonso.

Au bout du suspens, Max Verstappen a remporté son premier titre de champion du monde de Formule 1. Le pilote de l’écurie Red Bull aura dû attendre le dernier tour du dernier Grand Prix, mais le Néerlandais a fini par triompher et dépasser Lewis Hamilton. Un titre qui le rassure puisque Max Verstappen avait déclaré que désormais, il piloterait avec beaucoup moins de pression. Un constat que partage Fernando Alonso.

« Il n’y a plus cette pression du ’je dois y parvenir’ »