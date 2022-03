Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 12 mars 2022 à 11h35 par A.M.

Champion du monde en titre, Max Verstappen s'est vu récompenser par une prolongation le liant à Red Bull jusqu'en 2028. Par conséquent, le Néerlandais se voit bien terminer sa carrière avec la même écurie.

La saison dernière, Max Verstappen a confirmé ce que tout le monde pensait, à savoir qu'il serait champion du monde. Sacré à Abu Dhabi au terme d'un Grand Prix assez fou, le pilote Red Bull a été récompensé de sa magnifique saison par une prolongation jusqu'en 2028 avec à la clé un salaire avoisinant les 50M€ par an. Par conséquent, il y a désormais de grandes chances que Max Verstappen termine sa carrière au sein de l'écurie autrichienne. Le Néerlandais s'est d'ailleurs prononcé sur son avenir à long terme.

«Finir ma carrière chez Red Bull ? Peut-être»