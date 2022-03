Formule 1

Formule 1 : Red Bull envoie un énorme message à Verstappen après sa prolongation !

Publié le 6 mars 2022 à 12h35 par A.M.

Alors que Max Verstappen a prolongé son contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, Christian Horner ne cache pas sa satisfaction d'avoir réussi à obtenir ce nouvel accord avec le Champion du monde en titre.

Champion du monde en titre, Max Verstappen a changé de dimension la saison dernière. Un nouveau statut qui a un prix et Red Bull n'a pas tardé à le payer. En effet, le pilote néerlandais a prolongé son bail avec son écurie jusqu'en 2028 avec à la clé un salaire annuel estimé à 50M€, soit l'équivalent de celui de Lewis Hamilton chez Mercedes. Max Verstappen est donc parti pour faire toute sa carrière chez Red Bull ce qui enchante Christian Horner. Le patron de l'écurie autrichienne nourrit d'ailleurs de grandes ambitions avec son champion du monde en titre.

«Quoi de mieux pour débuter cette saison qu’avec la prolongation de cet accord»