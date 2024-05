Transferts - OM : Longoria tient enfin son entraîneur ?

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, l’Olympique de Marseille semble avoir fait de Paulo Fonseca sa grande priorité pour prendre le relais de Jean-Louis Gasset au sein du club phocéen. Tout juste parti à la retraite, le technicien de 70 ans ne sera pas remplacé par Fonseca, mais plutôt par Sergio Conceiçao d’après Gianluca Di Marzio.

Et c’est reparti pour Pablo Longoria. Depuis l’été dernier, le président de l’OM a dû nommer trois entraîneurs différents, à savoir Marcelino, Gennaro Gattuso et plus récemment Jean-Louis Gasset. Ce dernier était nommé en février avec le titre d’intérimaire et a donc cédé ses fonctions de coach comme cela était convenu dès son arrivée. Et maintenant ?

C’est fini pour Paulo Fonseca ?

Cela fait plusieurs semaines que Pablo Longoria lorgne Paulo Fonseca. Le10sport.com vous dévoilait même au cours de la première quinzaine du mois d’avril que le président de l’OM faisait de la nomination de Fonseca une priorité afin de remplacer Jean-Louis Gasset. Pour autant, selon Gianluca Di Marzio, le patron de l’Olympique de Marseille ne serait pas dupe et saurait que le coach portugais finira par déposer ses valises alors que sur la Canebière.

Sergio Conceiçao, le nouvel entraîneur de l’OM ?