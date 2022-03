Formule 1

Formule 1 : Verstappen s’enflamme pour sa prolongation avec Red Bull !

Publié le 3 mars 2022 à 11h35 par T.M.

C’est officiel, Max Verstappen a prolongé son contrat avec Red Bull. Désormais lié jusqu’en 2028, le champion du monde est heureux de poursuivre l’aventure avec son écurie.

Entre Red Bull et Max Verstappen, l’histoire ne va donc pas s’arrêter de sitôt. Lors de son sacre en 2021, le Néerlandais avait expliqué qu’il aimerait que cela continue pendant de longues années encore. Et il a été entendu. Voilà que le champion du monde de Formule 1 a paraphé un nouveau contrat. Comme annoncé ces derniers jours, Verstappen a prolongé avec Red Bull ce jeudi, se retrouvant désormais lié jusqu’en 2028.

« Une décision facile »