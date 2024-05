RC Lens : Il annonce du lourd pour ce transfert record

Arnaud De Kanel

Au sortir d'une saison exceptionnelle, le RC Lens n'a pas été en mesure de convaincre son attaquant Lois Openda de rester une année de plus. Le Belge a été transféré au RB Leipzig et les Sang et Or ont cassé leur tirelire pour s'offrir son remplaçant en la personne d'Elye Wahi. Son ancien entraineur Michel Der Zakarian est persuadé qu'il marquera beaucoup de buts et qu'il fera taire les critiques la saison prochaine.

Dauphin du PSG la saison dernière, le RC Lens n'a pas réussi à faire aussi bien malgré un investissement record lors du dernier mercato estival. Les Sang et Or ont réinvesti une partie de la somme récupérée grâce au transfert de Lois Openda au RB Leipzig pour recruter Elye Wahi. Un transfert à 30M€, record absolu du club artésien. Malgré tout, l'ancien Montpelliérain a rencontré des difficultés cette saison et son adaptation n'a pas été des plus idéales. Sous le feu des critiques, Wahi est attendu au tournant la saison prochaine. Michel Der Zakarian ne doute pas de ses qualités.

«Un gentil garçon qui nous a permis de faire de bonnes saisons»

« On est content de le revoir. Il est déjà venu nous dire bonjour il n’y a pas longtemps, en avril je crois. Je n’ai pas suivi sa saison mais c’est un garçon passé par ici, un gentil garçon qui nous a permis de faire de bonnes saisons », a confié le coach du MHSC en conférence de presse. Il s'attend à le voir empiler les buts la saison prochaine.

«Il va continuer à marquer des buts»