Transferts : Le RC Lens au cœur d’une énorme bataille sur le mercato

Alexis Brunet

Après une saison plus contrastée que la précédente, le RC Lens va se servir du mercato estival pour repartir du bon pied. Les Lensois devraient notamment se renforcer en défense centrale, à cause du possible départ de Kevin Danso. Le club du Nord de la France aurait fait d'Oumar Solet le probable remplaçant de l'Autrichien, mais problème, le joueur du RB Salzbourg est pisté par de nombreuses formations européennes.

Ce dimanche, le RC Lens clôturera sa saison 2023-2024 par la réception de Montpellier. Les partenaires de Florian Sotoca peuvent encore se qualifier pour la Ligue Europa Conférence, mais pour cela, il ne faudra pas prendre de risque et s'imposer face au MHSC.

Kevin Danso sur le départ ?

Pour cette ultime journée de Ligue 1, Kevin Danso ne fait pas partie du groupe du RC Lens. Le défenseur a demandé à ne pas jouer le dernier match de championnat, par peur de se blesser et de rater l'Euro. L'Autrichien a donc peut-être joué sa dernière rencontre sous le maillot lensois, puisqu'il est annoncé sur le départ cet été. Il disposerait de touches en Italie et également en Angleterre.

Le RC Lens vise Oumar Solet mais...