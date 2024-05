Mercato - PSG : Surprise, Luis Enrique n'a pas validé trois transferts !

Amadou Diawara

Arrivé à la fin de la dernière saison au PSG, Luis Enrique a vu Luis Campos lui offrir onze joueurs au total. Toutefois, le coach espagnol se serait bien passé de trois recrues. En effet, Luis Enrique n'était pas forcément favorable aux signatures de Manuel Ugarte, Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos d'après Abdellah Boulma.

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, la direction du PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Pour lui permettre de remplir ses objectifs lors de la saison 2023-2024, Luis Campos a recruté onze joueurs au total l'été dernier : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos. Toutefois, Luis Enrique se serait bien passé de trois recrues d'après Abdellah Boulma.

«Ugarte, je ne pense pas que ce soit du fait de Luis Enrique»

« Quelle est la part de Luis Enrique dans la réussite actuelle du PSG ? Une grande part, évidemment que c'est une grande part. Il est arrivé en terrain non conquis. On sait pertinemment qu'il est difficile de travailler avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Et dans les choix de Luis Enrique, tu comprends très vite qu'il n'a pas eu la main mise sur tous les transferts de l'été dernier. Ugarte, je ne pense pas que ce soit du fait de Luis Enrique. Kolo Muani non plus. Ramos, même si c'est beaucoup mieux sur ces derniers mois, il l'a quand même laissé sur le banc à maintes reprises, en particulier en Ligue des Champions, et ça témoigne quand même du fait qu'il ne lui faisait pas confiance » , a affirmé Abdellah Boulma lors d'un entretien accordé à Culture PSG.

Luis Enrique ne voulait pas de Kolo Muani et Ramos ?