Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... George Russell envoie un gros message pour 2022 !

Publié le 2 mars 2022 à 20h35 par A.M.

Nouveau pilote Mercedes, George Russell ne s'imagine pas comme un candidat au titre mondial pour sa première saison aux côtés de Lewis Hamilton.

La saison 2022 débutera dans moins d'un mois et peu de changements sont à noter dans les duos de pilotes. Dans les écuries de pointe, seul George Russell est la grande nouveauté puisque le pilote britannique remplace Valtteri Bottas chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton. Un changement de dimension pour George Russell qui se retrouve au volant de la monoplace qui a remporté le titre constructeurs lors des huit dernières saisons. Pour autant, il ne s'imagine comme un candidat au titre.

Russell ne se voit pas candidat au titre