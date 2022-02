Formule 1

Formule 1 : George Russell envoie un gros message à Lewis Hamilton !

Publié le 28 février 2022 à 23h35 par P.L.

En 2022, George Russell fera équipe avec Lewis Hamilton chez Mercedes. Et le pilote de 24 ans sait déjà à quoi s'en tenir face à son compatriote septuple champion du monde.

Cette saison, Lewis Hamilton va affronter un nouveau coéquipier. Suite au départ de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo, Mercedes a décidé de donner sa chance à George Russell. Auteur d’une nouvelle bonne année 2021 avec Williams, le Britannique s'est fait un nom en Formule 1. À 24 ans, George Russell représente l’avenir de Mercedes. Mais pour cela, il devra d’abord affronter, et éventuellement détrôner, son compatriote septuple champion du monde. George Russell sait d’ailleurs déjà à quoi s’attendre face à Lewis Hamilton en 2022.

« Hamilton sait quoi faire pour devenir champion du monde »