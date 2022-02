Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Bottas sur son arrivée chez Alfa Romeo !

Publié le 27 février 2022 à 21h35 par P.L.

Après cinq saisons passées chez Mercedes, Valtteri Bottas a changé d'équipe, puisqu'il roulera sous les couleurs d'Alfa Romeo en 2022. Le Finlandais confie d'ailleurs que ce changement n'est pas si évident à digérer et que l'année à venir sera palpitante pour tout le monde.

Après plusieurs saisons chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a laissé sa place à George Russell. Le Finlandais, lui, pilotera pour Alfa Romeo en 2022. L’homme de 32 ans aura enfin l’occasion de montrer de quoi il est capable à la tête d’une équipe, et surtout hors de l’ombre du septuple champion du monde qu’il a épaulé pendant cinq ans. Et visiblement, Valtteri Bottas semble déjà apprécier son travail au sein de sa nouvelle équipe.

«C’est un défi pour moi, c’est un nouveau projet»