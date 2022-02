Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon se livre sur son duo avec Fernando Alonso !

Publié le 27 février 2022 à 11h35 par T.M.

Chez Alpine, Esteban Ocon et Fernando Alonso font la paire. Et entre les deux coéquipiers, tout se passe très bien si l’on en croit le Français.

Après avoir fait une petite pause en Formule 1, Fernando Alonso a fait son grand retour en 2021. L’Espagnol s’est alors engagé avec Alpine, devenant à cette occasion le coéquipier d’Esteban Ocon. Et la saison dernière, cela s’est bien passé pour les deux pilotes, avec d’excellents résultats. Reste maintenant à confirmer en 2022. Et pour cela, Ocon et Alonso peuvent compter sur leur très bonne entente.

« On se complète »