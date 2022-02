Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso lâche un nouvel indice sur son avenir !

Publié le 22 février 2022 à 20h35 par A.M.

Pas encore certain d'être présent la saison prochaine, Fernando Alonso a toutefois lâché un indice concernant son avenir pour 2023, avant même le début de la saison 2022.

Lundi, Alpine a dévoilé sa nouvelle monoplace. Une annonce très attendue car l'écurie française n'a jamais caché qu'elle revenait en Formule 1 en grande partie pour réussir le défi qu'offre la nouvelle réglementation technique qui pourrait bouleverser la hiérarchie en place. C'est aussi pour ça que Fernando Alonso a accepté de revenir en F1 il y a un an après deux saisons loin des paddocks. Mais du haut de ses 40 ans, l'Espagnol n'a pas de temps à perdre et après une saison 2021 de transition plutôt aboutie, le double champion du monde espère se battre pour des podiums et des victoires en 2022. Les performances de l'Alpine détermineront d'ailleurs la présence de Fernando Alonso sur la grille en 2023.

«Pour l’instant, je dirais oui»