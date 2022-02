Formule 1

Formule 1 : Hamilton, FIA... Russell a influencé cette révolution en F1 !

Publié le 21 février 2022 à 11h35 par A.M.

Alors qu'il fait partie des directeurs de l’association des pilotes (GPDA), George Russell reconnaît qu'il a discuté avec la FIA des changements à faire pour la saison 2022.

Le final en apothéose de la saison 2021 aura au d'importantes répercussions. Et pour cause, les décisions prises dans les derniers tours du Grand Prix d'Abu Dhabi ont contraint la FIA à prendre des décisions drastiques. Outre le départ de Michael Masi, directeur de course jusque-là, un nouveau système vidéo, similaire à la VAR dans le football a été instauré. « Pour assister le directeur de course dans le processus de prise de décision, une Salle de Contrôle de Course Virtuelle sera créée. A l’instar du Video Assistance Referee (VAR) dans le football, cette salle sera positionnée dans l’un des bureaux de la FIA en renfort en dehors du circuit. En liaison en temps réel avec le directeur de course FIA F1, ce dispositif contribuera à faire appliquer la réglementation sportive à l’aide des outils technologiques les plus modernes », expliquait Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, par le biais d'un communiqué. Un choix validé par George Russell qui est d'ailleurs intervenu dans les discussions.

«Nous avons parlé à la FIA»