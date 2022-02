Formule 1

Formule 1 : Une condition posée par Hamilton pour son avenir ? La réponse de Mercedes !

Publié le 19 février 2022 à 11h35 par T.M.

Alors que Michael Masi a fini par être démis de ses fonctions de directeur de course, Toto Wolff l’assure, cela n’était pas une condition pour le retour de Lewis Hamilton.

Ce vendredi, lors de la présentation de la nouvelle Mercedes, Lewis Hamilton a assuré qu’il n’avait jamais voulu arrêter. Néanmoins, suite à la polémique du dernier Grand Prix d’Abu Dhabi, les rumeurs ont été nombreuses concernant une possible retraite du Britannique. Finalement, Hamilton est bel et bien de retour et bonne nouvelle pour lui, Michael Masi, qui lui a coûté le titre de champion du monde en 2021, a été démis de ses fonctions.

« Ce n’était pas une condition »