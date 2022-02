Formule 1

Formule 1 : C'est officiel, Lewis Hamilton a provoqué une révolution en F1 !

Publié le 17 février 2022 à 17h35 par A.M.

Après de longues semaines de discussions, la FIA a rendu son verdict après la polémique suscitée par le Grand Prix d'Abu Dhabi et la perte du titre de Lewis Hamilton. Et les changements sont nombreux.

L'enquête menée par la FIA à la suite du Grand Prix d'Abu Dhabi a enfin livré ses conclusions. Et comme attendu, la polémique suscitée par les derniers tours de l'ultime course de la saison 2021 ne restera pas sans conséquence. Sous le feu des critiques, Michael Masi, directeur de course, perd ainsi son poste. Pointé du doigt pour ses décisions sous le régime de voiture de sécurité, et notamment pour son choix de laisser simplement les retardataires intercalés entre Lewis Hamilton et Max Verstappen se dédoubler afin que la course soit relancer pour un seul tour, Michael Masi va être remplacé par Niels Wittich et Eduardo Freitas qui « agiront alternativement en tant que directeur de course, assistés par Herbie Blash en tant que conseiller principal permanent », comme l'explique Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com . Niels Wittich et Eduardo Freitas ne sont pas des néophytes puisque le premier était directeur de course du DTM tandis que le dernier officiait en tant que directeur de course du WEC. Une décision qui devrait ravir Lewis Hamilton et Mercedes, particulièrement remontés contre les choix de Michael Masi qui ont permis à Max Verstappen de décrocher le titre.

