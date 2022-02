Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Vettel... La grande comparaison de Ricciardo sur Norris !

Publié le 17 février 2022 à 9h35 par B.L.

Au cours de sa carrière, Daniel Ricciardo a côtoyé de nombreux pilotes de haut niveau, notamment chez Red Bull où il a croisé Sebastian Vettel et Max Verstappen. L'Australien a alors comparé ses deux anciens coéquipiers à Lando Norris, son actuel partenaire chez McLaren.

Présent en Formule 1 depuis 2011, Daniel Ricciardo a été associé à de nombreuses stars au cours de sa carrière. Lors de son passage chez Red Bull entre 2014 et 2018, l'Australien a notamment côtoyé Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, mais aussi Max Verstappen, le protégé de l'écurie autrichienne. Depuis la saison 2021, Daniel Ricciardo est aux côtés de Lando Norris chez McLaren. Et pour le pilote de 32 ans, le Britannique se rapproche plus de Max Verstappen que de Sebastian Vettel.

« Il y a probablement plus de similitudes entre Lando et Max »