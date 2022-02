Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie du patron de la FIA sur la relation entre Horner et Wolff !

Publié le 15 février 2022 à 17h35 par A.M.

Nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem s'est prononcé sur la relation entre les deux patrons de Mercedes et Red Bull, Toto Wolff et Christian Horner.

La saison 2021 de Formule 1 restera dans les annales comme l'une des plus grandes de l'histoire de ce sport. Et pour cause, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une bataille incroyable qui aura rendu son verdict dans le dernier tour de la saison, à Abu Dhabi. Une lutte acharnée qui a également créé de vives tensions entre les directeurs des deux écuries Toto Wolff et Christian Horner. Malgré tout, les patrons de Mercedes et Red Bull se sont retrouvés à Londres lundi pour la Commission F1. Et selon Mohammed Ben Sulayem, nouveau président de la FIA, assure que ses retrouvailles se sont très bien passées.

«Ils étaient sur la même ligne, je pense que c’est à cause de la Saint-Valentin»