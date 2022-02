Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly affiche de grosses ambitions pour 2022 !

Publié le 15 février 2022 à 14h35 par T.M.

Alors que Pierre Gasly sort de deux grosses saisons avec AlphaTauri, le Français espère continuer sur cette lancée en 2022.

Plus que quelques semaines maintenant avant le grand départ de la saison 2022 de Formule 1. Et cette année encore, le spectacle promet d’être au rendez-vous. Alors que le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton va bien évidemment captiver tout le monde, d’autres pilotes pourraient se mêler à cette lutte. Cela pourrait notamment valoir pour Pierre Gasly. Au volant de son AlphaTauri, le Français ne cesse de s’améliorer et ne manque pas d’ambitions.

« Terminer régulièrement dans le top 5, voire mieux »