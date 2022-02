Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Villeneuve annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 14 février 2022 à 9h35 par B.L.

Malgré l'instauration de nouvelles règles pour la prochaine saison de Formule 1, l'ancien champion du monde Jacques Villeneuve estime que Mercedes et Red Bull seront une nouvelle fois à la lutte pour le titre en 2022.

La Formule 1 va connaître de nombreux changements la saison prochaine. Afin d'intensifier la concurrence entre toutes les écuries, un nouveau règlement est entré en vigueur en 2022. Ainsi, un plafond budgétaire a notamment été instauré et les monoplaces ont été redessinées. Toutefois, pour l'ancien pilote Jacques Villeneuve, Mercedes et Red Bull devraient tout de même réussir à se démarquer des autres équipes. Le Canadien assure également que Lewis Hamilton pourrait avoir un coup à jouer grâce à son excellente capacité d'adaptation.

« Lewis sait toujours s’adapter très rapidement aux nouvelles règles »