Formule 1

Formule 1 : Ricciardo n’a aucun regret pour Red Bull !

Publié le 12 février 2022 à 13h35 par T.M.

Suite au sacre de Max Verstappen, Red Bull est donc aux sommets. Toutefois, ce n’est pas pour autant que Daniel Ricciardo regrette d’être parti.

Aujourd’hui, Daniel Ricciardo pilote chez McLaren, une écurie qu’il a rejoint en 2021 après avoir quitté Renault. Un nouveau changement pour l’Australien qui avait déjà entamé un nouveau chapitre à partir de la saison 2019, quand il avait quitté Red Bull pour l’écurie française. Ricciardo aurait donc aujourd’hui pu être aux côtés de Max Verstappen et se battre pour le titre de champion du monde. Mais malgré cette réussite de Red Bull, le pilote de 32 ans ne nourrit aucun regret…

« Cela ne m'a pas fait mal… »