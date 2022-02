Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Norris sur Red Bull et Mercedes !

Publié le 12 février 2022 à 9h35 par T.M.

Bien que Lando Norris ait certaines ambitions pour 2022, le pilote McLaren reconnait toutefois qu’il sera difficile de rivaliser face aux Mercedes et Red Bull.

Dans quelques semaines, la saison de Formule 1 va reprendre ses droits. Et le spectacle promet d’être au rendez-vous à chaque Grand Prix. Avec les nouveaux règlements, les cartes pourraient être redistribuées. Après avoir dominé ces dernières années, Mercedes et Red Bull pourraient donc voir de sérieux concurrents débarquer. Il n’empêche que du côté de McLaren, Lando Norris reconnait qu’il pourrait encore être difficile d’aller chercher Mercedes et Red Bull.

« Nous avons conscience du niveau qu’elles ont atteint »