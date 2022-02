Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull... McLaren se livre sur ses ambitions !

Publié le 6 février 2022 à 22h35 par P.L.

Sur les deux dernières saisons, McLaren a fait d'importants progrès qui lui ont permis de revenir sur le devant de la scène en Formule 1. Toutefois, James Key, directeur technique de l'écurie britannique, reconnaît qu'il y a encore du chemin à faire pour atteindre le niveau de Mercedes et de Red Bull.

Après une longue période délicate, McLaren commence peu à peu à revenir sur le devant de la scène en Formule 1. L’écurie britannique a signé une quatrième place au classement constructeur en 2021 et une troisième position en 2020. La saison désastreuse de 2017, où McLaren a terminé neuvième sur dix au classement constructeur, semble bien loin pour l’équipe de Zak Brown. Au fil des années, McLaren a fait de grands progrès sur sa manière de travailler et cela commence à porter ses fruits. Toutefois, le directeur technique de l’équipe est réaliste sur la situation de McLaren et affirme qu’il y a encore du chemin à faire pour rattraper le retard pris sur Mercedes et Red Bull.

Pour James Key, McLaren a « encore un bon bout de chemin à parcourir » pour rejoindre Mercedes et Red Bull