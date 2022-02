Formule 1

Formule 1 : Schumacher, Mazepin... Haas envoie un message fort à ses deux pilotes !

Publié le 6 février 2022 à 18h35 par P.L.

Chez Haas, aucune hiérarchie n'a encore été établie entre Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Le patron de l'écurie américiane aimerait que cela se fasse naturellement au fil des courses.

En 2021, Haas a connu une saison assez compliquée avec son duo Mick Schumacher - Nikita Mazepin. Au-delà de la relation délicate entre les deux pilotes, l’écurie américaine n’a jamais été en mesure de se battre pour le moindre point (Mick Schumacher et Nikita Mazepin ayant terminé la saison respectivement à la 19e et 20e place avec zéro point). Logique dernière au classement constructeur la saison dernière, l’équipe n’a pas encore établi de hiérarchie entre Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Et selon Günther Steiner, cela se fera naturellement au fil des courses.

« Le leader s’établira à chaque course »