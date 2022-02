Formule 1

Formule 1 : George Russell s’enflamme pour son duo avec Lewis Hamilton !

Publié le 6 février 2022 à 10h35 par T.M.

Remplaçant Valtteri Bottas chez Mercedes, George Russell va donc faire équipe avec Lewis Hamilton. De quoi ravir le jeune Britannique.

Pour cette saison 2022, Mercedes va donc aligner un tout nouveau duo de pilotes. Si Lewis Hamilton est toujours là, lui qui vient d’annoncer son grand retour, il va désormais avoir un nouveau coéquipier. Exit Valtteri Bottas, c’est George Russell qui va être le second pilote Mercedes. A 23 ans, le Britannique ouvre donc un nouveau chapitre de sa jeune carrière. Et forcément, faire la paire avec Hamilton l’enthousiasme au plus haut point…

« Une position incroyablement excitante et privilégiée »