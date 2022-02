Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton reçoit un gros avertissement pour 2022 !

Publié le 2 février 2022 à 9h35 par A.M.

Patron de l'écurie Williams, Jost Capito s'est prononcé sur l'arrivée de George Russell chez Mercedes. Et il prédit que Lewis Hamilton sera en difficulté.

La nouvelle saison approche à grands pas en Formule 1, et l'incertitude concernant l'avenir de Lewis Hamilton n'est pas totalement dissipée. A trois semaines des premiers essais hivernaux, le Britannique n'a toujours pas levé le voile sur ses ambitions, mais il paraît désormais peu probable qu'il arrête sa carrière. Par conséquent, le septuple Champion du monde sera confronté à un nouveau coéquipier puisque George Russell remplace Valtteri Bottas. Et selon Jost Capito, l'ancien patron de Russell chez Williams, Lewis Hamilton sera bien plus en difficulté.

En plus de Verstappen, Hamilton devra se méfier de Russell