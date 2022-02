Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 1 février 2022 à 11h35 par A.M.

Patron de la Formule 1, Stefano Domenicali s'est prononcé sur l'avenir de Lewis Hamilton et espère que le Britannique sera toujours là cette saison.

Dans mois d'un mois, les premiers essais officiels auront lieu à Barcelone, à partir du 23 février. Quelques jours plus tôt, le 18 février, Mercedes dévoilera sa nouvelle monoplace en vue de la saison 2022. Malgré tout, un très gros point d'interrogation subsiste : avec ou sans Lewis Hamilton ? Visiblement très marqué par la perte de son titre dans le dernier tour face à Max Verstappen, le pilote britannique se terre dans le silence depuis le 12 décembre, date du Grand Prix d'Abu Dhabi qui a conclu en apothéose la saison 2021. Malgré tout, Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1, espère bien que Lewis Hamilton sera présent cette saison afin de livrer une nouvelle bataille mémorable face à Max Verstappen.

Domenicali veut que Hamilton reste