Formule 1

Formule 1 : Quand le patron de la F1 envoie Mick Schumacher chez... Ferrari !

Publié le 31 janvier 2022 à 18h35 par P.L.

Auteur de progrès notables en 2021, Mick Schumacher se prépare à la saison 2022. Toutefois, Stefano Domenicali imagine bien l'Allemand rejoindre Ferrari à l'avenir.

Après avoir fait ses preuves en Formule 2, Mick Schumacher a pu faire ses débuts en Formule 1 avec Haas. Et même s’il a terminé la saison à la 19e position, le pilote de 22 ans a fait des progrès notables au volant de sa monoplace, notamment en fin d’année. Mais alors qu’il se prépare pour la saison 2022 avec Haas, Mick Schumacher est régulièrement envisagé du côté de chez Ferrari malgré les présences de Carlos Sainz Jr et de Charles Leclerc. D’ailleurs, aux yeux de Stefano Domenicali, ancien dirigeant de Ferrari, la Scuderia serait un excellent choix d’avenir pour l’Allemand.

« Mick dans une Ferrari serait une excellente perspective pour l’avenir »