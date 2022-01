Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso annonce la couleur pour 2022 avec Alpine !

Publié le 30 janvier 2022 à 12h35 par B.L.

Alors qu'une nouvelle règlementation va être instaurée en 2022, Fernando Alonso a l'espoir que cela pourra bénéficier à Alpine. L'Espagnol a partagé son ambition.

La prochaine saison de Formule 1 va connaître de nombreux changements. En effet, un nouveau règlement va entrer en vigueur en 2022, instaurant notamment un plafond budgétaire pour les différentes écuries. Pour Fernando Alonso, Alpine pourrait alors avoir toutes ses chances de réduire les écarts avec les meilleures équipes que sont Mercedes, Red Bull ou encore Ferrari.

« Le plafond budgétaire devrait nous aider »