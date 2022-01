Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc annonce la couleur pour 2022 avec Ferrari !

Publié le 28 janvier 2022 à 12h35 par B.L.

Alors que les essais de pré-saison de Formule 1 auront lieu à Barcelone du 23 au 25 février prochain, Ferrari a effectué une séance privée à Fiorano jeudi. L'occasion pour Charles Leclerc de partager sa hâte de reprendre la compétition.

Ferrari fait sa rentrée. Jeudi, dans le cadre d'une séance privée organisée sur la piste d'essais de la Scuderia à Fiorano, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr ont piloté une Formule 1 pour la première fois de l'année 2022. Les deux pilotes se sont retrouvés derrière le volant de la monoplace de 2018, puisque les tests avec les nouvelles voitures sont interdits. Ainsi, Charles Leclerc a livré ses premières impressions après cette journée. Le Monégasque est pressé d'en découdre, notamment avec l'instauration du nouveau règlement.

« Je suis pressé d'être en piste à Barcelone avec la monoplace 2022 »