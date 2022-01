Formule 1

Formule 1 : Sainz Jr, Leclerc... Cette nouvelle sortie de Ferrari sur ses deux pilotes !

Publié le 26 janvier 2022 à 12h35 par P.L.

En recrutant Carlos Sainz Jr pour l'associer à Charles Leclerc en 2021, Ferrari a certainement fait une très bonne affaire. Désormais, l'écurie italienne semble grandement satisfaite de son duo qui partage le même but avec la Scuderia.

En 2021, Ferrari a sans doute fait une bonne affaire en s’attachant les services de Carlos Sainz Jr pour pallier le départ de Sebastian Vettel. Nouveau coéquipier de Charles Leclerc, l’Espagnol s’est très rapidement adapté à sa nouvelle équipe et à sa nouvelle monoplace. Au terme de la saison, le pilote de 27 ans s’est hissé à la cinquième place du classement général, juste derrière les Mercedes et les Red Bull. Ferrari semble très satisfait de son duo, qui a l'air de partager la même envie de pousser la Scuderia vers le haut.

« Ils partagent tous les deux la même volonté de pousser l’équipe à se redresser »