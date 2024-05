OM - Projet McCourt : Riolo balance avec un transfert à 0€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir refusé de prolonger son contrat avec l’OM, Boubacar Kamara avait quitté son club formateur libre lors du mercato estival 2022, pour prendre la direction d’Aston Villa. Daniel Riolo revient sur ce choix qui avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque, et en profite pour charger le projet McCourt à l’OM.

Pur produit issu du centre de formation de l’OM, Boubacar Kamara (24 ans) avait fait l’objet d’un long feuilleton en 2022, alors que son contrat arrivait à expiration. Le milieu défensif (défenseur central de formation) aurait pu opter pour une prolongation avec son club de coeur, mais Kamara avait finalement décidé de partir libre pour Aston Villa, en Premier League. Et Daniel Riolo s’appuie sur la situation sportive actuelle de l’OM pour saluer le choix du joueur et critiquer le projet du propriétaire, Frank McCourt.

Le dilemme pour Kamara

« Aujourd’hui, on m’a raconté une histoire sur l’OM. On m’a dit : « Est-ce que tu souviens d’il y a 2 ans, le cirque autour du départ de Kamara ? Tu te souviens qu’il quittait son club formateur, on lui en a voulu pour ça ». Mais est-ce qu’on s’est demandé quel projet on lui a proposé et quel était l’état du club à ce moment là. Et comment si tu te poses 5 minutes, si tu as des conseillers qui voient clairs, on te dit tu continues à l’OM comme ça ou tu vas à Aston Villa », explique Riolo, qui persiste donc à dire que Kamara a fait le bon choix en quittant l’OM pour 0€ en 2022.

« Il est dans un sujet projet »