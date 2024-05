PSG : Coup de tonnerre à 50M€ pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande difficulté depuis son transfert au PSG l’été dernier pour 95M€, Randal Kolo Muani vit une saison très compliquée. Contre toute attente, la direction du Borussia Dortmund aurait fait de l’attaquant parisien sa grande priorité du mercato, et serait même prêt à poser 50M€ sur la table pour son transfert.

Et si Randal Kolo Muani retrouvait les pelouses de Bundesliga seulement un an après son départ de l’Eintracht Francfort pour le PSG ? Transféré au Parc des Princes pour 95M€ dans les toutes dernières minutes du mercato estival 2023, l’attaquant de l’équipe de France peine à retrouver son meilleur niveau (9 buts inscrits en 39 matchs avec le PSG, toutes compétitions confondues). Et son avenir fait couler beaucoup d’encre…

Dortmund à fond sur Kolo Muani ?

L’EQUIPE a révélé jeudi dans ses colonnes que la direction du Borussia Dortmund s’est mise en quête d’un nouveau buteur pour l’été prochain, et Kolo Muani fait office de priorité. Le club allemand serait d’ailleurs prêt à miser jusqu’à 50M€ pour convaincre le PSG de lui céder son joueur, mais la tendance semble claire dans ce dossier.

Le PSG ne veut pas le lâcher

Selon le quotidien sportif, le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi n’auraient pas l’intention de lâcher Randal Kolo Muani seulement un an après son arrivée, d’autant que le dirigeant s’était personnellement impliqué dans ce recrutement.