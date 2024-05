Mercato : Le PSG a déjà tranché pour ce transfert à 50M€

Jean de Teyssière

Randal Kolo Muani est arrivé avec fracas au PSG l'été dernier. Voulant absolument rejoindre le club de la capitale, il n'avait pas hésité à forcer son départ auprès des dirigeants de l'Eintracht Francfort. Un chèque de 90M€ plus tard, Kolo Muani porte les couleurs parisiennes mais cette première saison ne s'est pas passée comme espérée. Malgré un intérêt de Dortmund, le PSG lui fait confiance et compte sur lui pour la saison prochaine...

Le PSG n'a pas hésité à lâcher 90M€ pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani l'été dernier. L'ancien Nantais, qui a disputé une flamboyante saison avec l'Eintracht Francfort en Bundesliga fait le forcing pour rejoindre les Rouge et Bleu . 39 matchs et 9 buts plus tard, Randal Kolo Muani a brillé par sa maladresse qui a agacé plus d'un supporter du club parisien. Mais en Allemagne, la cote de popularité de l'international français est encore grande.

Kolo Muani, bientôt un joueur de Dortmund ?

Selon les informations de L'Équipe , le Borussia Dortmund souhaiterait se débarrasser de Sébastien Haller et Youssoufa Moukoko la saison prochaine. Il leur faut donc trouver un nouvel attaquant pour épauler Niclas Fullkrug, l'un des bourreaux du PSG durant la demi-finale de la Ligue des Champions (0-1, 0-1). Les dirigeants allemands cherchent donc à attirer Randal Kolo Muani et pourraient même offrir 50M€ au PSG. Dans un autre cas, un prêt pourrait aussi être envisageable.

PSG : La demande surprise qui fait sourire Deschamps ! https://t.co/plGSNpvkut pic.twitter.com/AuZouQqavQ — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Le PSG ne veut pas laisser partir Kolo Muani