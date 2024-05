Mercato : «Se queda», l’histoire se répète au PSG après Neymar ?

Thibault Morlain

A l’approche du mercato estival, l’incertitude plane concernant l’avenir de Xavi Simons. Aujourd’hui prêté au RB Leipzig, le Néerlandais doit revenir au PSG, mais rien ne dit que cela se passera comme cela. Où jouera alors Xavi Simons la saison prochaine ? Voilà qu’un message posté sur les réseaux sociaux rappelle quelques souvenirs au PSG.

Racheté au PSV Eindhoven l’été dernier, Xavi Simons a immédiatement été prêté par le PSG. Le Néerlandais s’est alors envolé pour le RB Leipzig et le choix a été le bon puisqu’en Allemagne, il réalise une très grande saison. La fin de celle-ci approche et de plus en plus de questions se posent maintenant pour l’avenir de Xavi Simons. S’il est censé revenir au PSG, cela n’est pas encore acté à 100%.

« Se queda »

Du côté du RB Leipzig, on a déjà répété à plusieurs reprises sa volonté de conserver Xavi Simons au-delà de cette saison. Et voilà que Castello Lukeba, défenseur du club allemand, a posté une story Instagram qui fait parler. En effet, on peut alors voir une photo du Français prendre dans ses bras le Néerlandais avec comme légende : « Se queda ». Un message qui rappelle bien évidemment celui de Gérard Piqué avec Neymar en 2017, mais le Brésilien avait bel et bien fini par quitter Barcelone pour rejoindre le PSG à l’époque.

Xavi Simons veut le FC Barcelone ?